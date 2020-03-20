Malatya'da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu - Son Dakika
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Malatya'da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

6 saat önce

Korona virüs salgınına karşı risk gurubunda yer alan yaşlıların, evde kalmaları adına Malatya'da 65 yaş üstü vatandaşlara verilen ücretsiz kartları Nisan sonuna kadar donduruldu.

Malatya'da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı risk gurubunda yer alan yaşlıların, evde kalmaları adına Malatya'da 65 yaş üstü vatandaşlara verilen ücretsiz kartları Nisan sonuna kadar donduruldu. Ayrıca kentte sağlık çalışanları kimliklerini göstererek toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.


Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün hızla yayılmaması adına yetkililerin evde kalın uyarıları artarken, Malatya'da da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatı ile özellikle risk gurubunda yer alan yaşlı vatandaşlara verilen 65 yaş üstü ücretsiz pasolar, Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.


Malatya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüs kartları bugünden itibaren geçici bir süre doldurulmuştur" denildi. Başkan Gürkan'ın talimatları ile yapılan bu kısıtlamanın virüse karşı yaşlıların evden çıkmamaları adına koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi. Gürkan, 'Evde kal, ancak o zaman sevdiklerinin yanında olabilirsin" diyerek bu önlemi hayata geçirdiklerini belirtti.


Yine uygulamaya geçirilen bir başka hizmette ise Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarından sağlık personellerinin ücretsiz faydalanması sağlandı. Kentte görev yapan tüm sağlık personelinin kimlik kartlarını göstererek ücretsiz olarak ulaşım sağlayacakları belirtildi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:50 Kaynak: İHA

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