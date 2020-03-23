- Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip - Son Dakika
Son Dakika Yerel - Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip - Son Dakika

- Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip

6 saat önce

- Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip Malatya'da polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu.

- Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip

MALATYA - Malatya'da polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu.Uyarılara uymayan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Malatya'da polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmaları yasaklanmasın ardından polis kimlik kontrollünde bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları yasaklandı.

Yasakların başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda devriyelerini sıklaştırdı. Sokakta şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Yaşları 65 altı olan vatandaşlarda durumu anlatan ekipler hem kendi hemde diğer vatandaşların sağlığı için işleri acil değilse dışarıya çıkmamaları isterken, ekipler polis araçların hoparlörlerinden 'Evde kal, hayatta kal' şeklinde sık sık anonslar yaptı.Öte yandan sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlara 392 lira cezai işlem uygulandı.

- Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip

Malatya, Zabıta, Polis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:07 Kaynak: İHA

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