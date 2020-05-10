Malatya'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıya çıktı - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başladı. Uzun süre evde oturmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıktı. Malatya'da sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken ortaya renkli görüntüler çıktı. 65 yaş ve üstü olanlar maske ve eldivenlerini takarak eşleriyle birlikte kentin cadde ve sokaklarında dolaştı, kimileri ise bisikletle caddelerde tur attı. Bisikletiyle kenti dolaşan 73 yaşındaki Sadık İnce, sokağa çıkma yasağında yaşadığı evin kendisine cezaevi gibi geldiğini, dışarıya çıkınca özlediği bisikletine binip mutlu olduğunu söyledi.