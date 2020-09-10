Malatya'da 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımda Kovid-19 kısıtlaması - Son Dakika

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların, toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.
Kovid-19'un, 65 yaş ve üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-16.00 saatleri arasında kullanabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ilimizde kurulan semt ve ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin kısıtlanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:25 - Kaynak: AA
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