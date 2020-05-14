Malatya'da 65 yaş ve üzerine Berberlik hizmeti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri vatandaşlara evlerinde berber hizmeti sunulmaya başlandı.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan ileri yaştaki vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Vefa Konağı Birimi ekiplerince berber hizmeti sunuluyor. 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vefa Konağı ekipleri, saç sakal kesimlerini yapıyor. Gerekli tedbirlerin alınarak sunulan tıraş hizmetinden bugüne kadar 29 vatandaşın yararlandığı belirtildi. Tıraşı yapılan vatandaşlara ayrıca kolonya hediye edildi.



Evlerinde ücretsiz verilen tıraş hizmeti ve kolonya hediyesinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler. - MALATYA