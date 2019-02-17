Son Dakika Haberleri: Malatya'da 656 Personelle Huzur Uygulaması

Malatya'da 656 Personelle Huzur Uygulaması

22 dakika önce

Malatya'da 44 ekip ve 659 emniyet personelinin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında aranan 59 kişi yakalandı.

Malatya'da 656 Personelle Huzur Uygulaması, System.String[]
Malatya'da 44 ekip ve 659 emniyet personelinin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında aranan 59 kişi yakalandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Malatya'da da yapıldı. Toplam 44 ekip ve 659 personelin katılımıyla yapılan uygulamada toplam 6 bin 292 şahıs sorgulandı, aranan 59 şahıs yakalandı. Uygulamada 468 araç kontrol edilirken, 4 araca toplam 3 bin 782 TL ceza uygulandı. Uygulama kapsamında ayrıca 157 iş yeri kontrol edilerek, 8 iş yerine cezai işlem uygulandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Huzur, Malatya, 3. Sayfa
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