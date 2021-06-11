Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı - Son Dakika

ELAZIĞ Sivrice'de, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi'nde yapılan 1'inci etap 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı.

24 Ocak'ta 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından Gelincik Tepesi'nde yapımına başlanılan 1553 konuttan 678'inin yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan 678 konutun hak sahiplerine teslimi için tören düzenlenen anahtar teslim törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, milletvekilleri ve hak sahipleri katıldı.