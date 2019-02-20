Malatya'da 7 Fetö Şüphelisi Tutuklandı
35 dakika önce
MALATYA'da, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
MALATYA'da, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Ankara
merkezli 75 ilde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri, kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgelerde sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlaması ile emniyetten ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:31 Kaynak: DHA
Gonca Vuslateri Ameliyat Olacağını Böyle Duyurdu: Çenemi Kestirip Kafama Takacağım
Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi
Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar
Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira