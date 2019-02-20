Son Dakika Haberleri: Malatya'da 7 Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Malatya'da 7 Fetö Şüphelisi Tutuklandı

35 dakika önce

MALATYA'da, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Malatya'da 7 Fetö Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
MALATYA'da, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Ankara merkezli 75 ilde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgelerde sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlaması ile emniyetten ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:31 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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