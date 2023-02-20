"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya 'da bir binanın yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 7 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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