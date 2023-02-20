Malatya'da 7 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Malatya'da 7 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında

20.02.2023 13:48
Malatya'da 7 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bir binanın yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bir binanın yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, Zapçıoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı ikinci depremde yıkıldı.

13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda bulunan insanların deprem anında kaçışması, binadan çıkan iki kişinin sokağa doğru koşması, binanın yıkılması ve toz bulutu görülüyor.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 7 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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