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Malatya'da 788 polisle dev uygulama

7 saat önce

Malatya'da 788 polisin katıldığı dev uygulamada 4 bin 305 şahsın sorgulaması yapıldı.

Malatya'da 788 polisle dev uygulama, System.String[]

Malatya'da 788 polisin katıldığı dev uygulamada 4 bin 305 şahsın sorgulaması yapıldı.


Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Türkiye güven huzur 2019-6 uygulaması Malatya'da 788 polisin katılımıyla yapıldı. Oluşturulan 5 ekip ve 1 dedektör köpeğinin katıldığı uygulamada, umuma açık yerler didik didik aranırken, sokak ve caddelerdeki insanların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.Yapılan çalışmalarda, 4 bin 305 şahsın GBT'si sorgulanırken, 2 yoklama kaçağı, 2 basit yaralama, 1 trafik güveliğini tehlikeye sokma, 1 adam öldürme, 1 uyuşturucu madde bulundurmak suçundan olmak üzere 7 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada, 599 araç, 221 iş yeri ve 50 metruk bina kontrol edildi. Denetimlerde 4 araç sürücüsüne 686 TL para cezası kesilirken, 1 adet paramatik makinesi, 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Kontrollerde 1 şahsa adli işlem yapılırken, 1 kişi de gözaltına alındı. - MALATYA

Narkotik, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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