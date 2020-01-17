Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasında durdurulan iki yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan giren Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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