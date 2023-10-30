Malatya'da 8. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir sitede oturan 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü, evinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK 8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNE BABASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Taylan'ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.