Malatya'da Dünya Kadınlar Günü söyleşisi - Son Dakika

Malatya'da Dünya Kadınlar Günü söyleşisi

09.03.2021 10:43
Malatya'da Dünya Kadınlar Günü söyleşisi, System.String[]

Malatya'da Kent Konseyi Kadın Meclisi, Dünya Kadınlar Günü sebebiyle söyleşi düzenlendi. Söyleşiye katılan isimler; Malatya'da AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İyi Parti İl Başkan Vekili Feyzi Kılıç oldu.

Malatya'da AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İyi Parti İl Başkan Vekili Feyzi Kılıç, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşiye katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Konseyi Gruplar Koordinatörü Hatice Albayrak'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, parti olarak yerel ve ulusal bazda kadının hayatını kolaylaştıracak, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal manada hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

Kadının Türk toplumundaki yerinin diğer toplumlardan daha iyi olduğunu ifade eden Koca, kadim medeniyetler açısından kadının gerçek anlamda Türk toplumunda önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

CHP İl Başkanı Kiraz da kadının her alanda eşit temsilinin topluma her anlamda değer katacağını ifade etti.

İyi Parti İl Başkan Vekili Kılıç ise ellerinin emeğini gözlerinin nuruyla birleştiren bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha çok yer almasına dönük çabalar olduğunu kaydetti.

Kadınlar Günü, AK Parti, Malatya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Dünya Kadınlar Günü söyleşisi - Son Dakika


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