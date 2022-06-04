İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Çiftlik mevkisindeki uygulama noktasında durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiftlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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