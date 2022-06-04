Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

04.06.2022 14:01
Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da durdurulan bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da durdurulan bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Çiftlik mevkisindeki uygulama noktasında durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta 8 ruhsatsız tabanca ve 21 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.I. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiftlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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