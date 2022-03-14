Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

14.03.2022 17:46

Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıMALATYA Malatya'da yoğun kardan sonra öğlen sıralarında kapalı olan 80 civarındaki kırsal mahalle yollarını açma çalışmaları sonrasında akşama doğru kapalı kırsal mahalle sayısı 43'e düşürüldü.

Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

MALATYA Malatya'da yoğun kardan sonra öğlen sıralarında kapalı olan 80 civarındaki kırsal mahalle yollarını açma çalışmaları sonrasında akşama doğru kapalı kırsal mahalle sayısı 43'e düşürüldü.

Meteorolojiden yapılan uyarı sonrasında gerekli bütün tedbirleri alan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu yoğun bir şekilde devam eden kar yağışına anında müdahale ederek muhtemel olumsuzlukların yaşanmasını engelliyor.

Malatya merkez ve 11 ilçede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan ana arterler ile gurup yollarında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Malatya il genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte 14 Mart günü öğlen civarında kapalı olan 80 kırsal mahallede yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalardan sonra kardan kapalı köy sayısı akşama doğru 43'e düşürüldü. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde açılan yollar tekrar yağış ve tipiden dolayı tekrar kapanması ekiplerin işlerini daha da zorlaştırmakta.

Bir yandan yol açma ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler bir yandan da gelen çağrılar doğrultusunda yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oluyor.

Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarıları sonrasında bütün hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuz halinde bekleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanlarındaki ana arterler ile grup yollarında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptılar.

7/24 esasına göre çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsalda ve merkezde 100 ekip, 220 araç ve 400 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yürüten ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bereketli bir kış sezonu olduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Kar senesi var senesidir. Bu sene kar yağışı bol oldu. İnşallah bereketi de beraberinde getirecektir. Son 53 yıldır yağmayan kar, bu sene Cenabı Allah nasip etti. Son 30 yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz. İlimizde pazar akşamı yoğun bir kar yağışı yaşandı. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz sahada hazır bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda 100 ekibimiz, 220 aracımız ve 400 personelimizle sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kapalı yollarımızı yakinen takip ediyoruz. Kırsal mahallelerde sabah saatlerinde 80 yerleşim birimimize ulaşım noktasında sıkıntı yaşanırken şu an sayı 43'e düştü. İnşallah gün içerisinde kapalı yolumuz kalmaz diye düşünüyorum. Ekiplerimiz yoğun ve gayretli bir şekilde sürdürmekteler. Malatyalı hemşerilerimiz müsterih olsun. Kar yağışını Malatya için bereket ve rahmet olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında gidecekleri yerlere rahat gitmeleri sağlama noktasında gerekli tedbirleri Büyükşehir Belediyesi olarak aldık ve almaya da devam ediyoruz, uygulamalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Malatyalı hemşerilerimizin müsterih olmalarını diliyorum" diye konuştu.

Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 80 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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