Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte içki üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, 800 litre sahte şarap, 2 kaynatma kazanı ve 1 damıtma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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