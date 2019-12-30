Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı - Son Dakika

Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı

6 saat önce

MALATYA'nın yüksek kesimlerimde kar yağışı etkili oluyor.

Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı, System.String[]

MALATYA'nın yüksek kesimlerimde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yükseklerde, 82 mahalle yolu da yoğun yağışın ardından ulaşıma kapandı.

Malatya'da son günlerde yağan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Bugün şiddetini artırarak devam eden kar yağışının ardından kara yollarında buzlanma oluştu. Pütürge, Yeşilyurt, Yazıhan, Kuluncak ilçeleri ve Malatya- Sivas yolunda şiddetini artıran kar yağışı sonrası 82 mahalleye ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Yolların açılması için ekipler iş makineleriyle seferber olurken, kent içi ve şehirler arası yolların kapanmaması için tuzlama yapıldı.


Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
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