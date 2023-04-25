9 yaşındaki Aycan'ın yaşamını yitirdiği korkunç kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

9 yaşındaki Aycan'ın yaşamını yitirdiği korkunç kaza kamerada

25.04.2023 15:00

Malatya'nın Kale ilçesinde hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Özilhan'a çarptı. Küçük kızın yaşamını yitirdiği kaza anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, 21 Nisan'da Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Ö.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Özilhan'a çarptı. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, kurtarılmadı.

SERBEST BIRAKILDI

Sürücü Ö.Ş. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ise adli kontrol şartı ile bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • İSMAİL KILINÇ: Ailesine sabır dilerim.lakin sürücüden önce onların yargılanması lazım.ayrıca kameradan göründüğü kadar hızlı değil sürücünün yapacak hiçbirşeyi kalmamış Allah onada sabır versin zor durum. Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: NE DEMEK ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILMAK, BİR İNSAN ÖLDÜ, BU NASIL BİR ADALETTİR. Cevap Yaz 13 37 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: ÖYLE YA DA BÖYLE BİR İNSANI ÖLDÜREN SERBEST BIRAKILAMAZ...ARACIN HIZINA BAKIN, BURASI MESKÛN MAHAL YANİ YAŞAM ALANI, BU HIZDA GİDİLMEZ. Cevap Yaz 24 17 Yayından Kaldır
500

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 yaşındaki Aycan'ın yaşamını yitirdiği korkunç kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:42:10. #1.12#
SON DAKİKA: 9 yaşındaki Aycan'ın yaşamını yitirdiği korkunç kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement