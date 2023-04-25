Kaza, 21 Nisan'da Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Ö.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Özilhan'a çarptı. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, kurtarılmadı.
Sürücü Ö.Ş. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ise adli kontrol şartı ile bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › 9 yaşındaki Aycan'ın yaşamını yitirdiği korkunç kaza kamerada - Son Dakika