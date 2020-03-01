Malatya'da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi - Son Dakika

Malatya'da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi

17 dakika önce

Malatya'da, 93 çiftçiye, 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi yapılacak.

Malatya'da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi, System.String[]

Malatya'da, 93 çiftçiye, 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi yapılacak.


Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,"Tarımsal desteklemelere ilişkin 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin karara dayanılarak hazırlanan 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında, il müdürlüğümüzce onaylanarak genel müdürlüğümüze gönderilen kesinleşmiş düve alım desteği icmal listeleri bütçe imkanları çerçevesinde genel müdürlüğümüzce değerlendirmesi sonucu, ilimizde 93 çiftçimize 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi yapılacaktır" denildi.


Yetiştiricilerle taahhütname imzalandıktan sonra ilgili tebliğ kapsamında alımı gerçekleştirilen hayvan alımlarına yüzde 40 hibe desteklemesi ödemesi yapılacak. - MALATYA

Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
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