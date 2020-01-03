Malatya'da acemi erler yemin etti - Son Dakika
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Malatya'da acemi erler yemin etti

6 saat önce

Malatya'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler, törenle yemin etti.

Malatya'da acemi erler yemin etti, System.String[]

Malatya'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler, törenle yemin etti.


Malatya İl Jandarma Komutanlığında 1999/4 tertip 67 acemi asker için yemin töreni düzenlendi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süleyman Erdal, erlerin edeceği yeminin dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup bir asker olmanın kabul belgesi olduğunu ifade etti.

Erdal, şöyle konuştu:

"Sevgili Mehmetçikler, bu kutsal ocakta Atatürkçü düşünce sistemi ışığında, aklı ve bilimi rehber edinen, gönlü vatan ve vatandaş sevgisiyle dolu, milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı, çevre bilinci gelişmiş, hukuk ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' prensibiyle yerine getiren birer jandarma olarak yetiştirileceksiniz. Taşıdığınız üniformanın yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu unutmayınız."

Konuşmanın ardından askerler yemin etti.

Daha sonra spor ve atış eğitimlerini başarıyla bitiren erlere İl jandarma Komutanı Albay Necmi İnce tarafından hediye verildi.


Törene, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, gaziler ve asker yakınları katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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