MALATYA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

Malatya'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbeler ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

Malatya'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbeler ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, birçok kişi kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kesti. Kesim sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla kendisini yaralayanlar oldu. Acemi kasaplar, yakınları tarafından ya da çağrılan ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz

Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı