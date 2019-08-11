Son Dakika Haberleri: MALATYA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
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MALATYA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

1 saat önce

Malatya'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbeler ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

Malatya'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbeler ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, birçok kişi kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kesti. Kesim sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla kendisini yaralayanlar oldu. Acemi kasaplar, yakınları tarafından ya da çağrılan ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:18 Kaynak: DHA
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