Malatya'da acil yıkılacak 20 bina bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da acil yıkılacak 20 bina bulunuyor - Son Dakika

Malatya'da acil yıkılacak 20 bina bulunuyor

6 saat önce

Elazığ-Malatya depremi olarak geçen, 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören binaların yıkılması devam ediyor.

Malatya'da acil yıkılacak 20 bina bulunuyor, System.String[]

Elazığ- Malatya depremi olarak geçen, 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören binaların yıkılması devam ediyor.


Hasar tespitleri noktasında bugüne kadar Malatya'da 518 yıkık, 5 bin 208 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak yapı tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları Malatya genelinde ise devam ediyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası yıkılan yapıların molozlarını kaldırıyor. Ağır hasar görmüş, oturulamaz bina ve yapıların ise yıkımını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya kent merkezi başta olmak üzere, Doğanyol, Kale ve Pütürge'de hasar tespiti sonrası yıkım kararı çıkan yapılar bir bir yıkılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilçe belediyeleriyle koordineli yapılan çalışmalarla depremin izleri siliniyor. Her türlü tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Sivas Caddesi üzerinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkımını kontrollü bir şekilde yaptı. Büyükşehir Belediyesi oturulamaz tespiti bulunan diğer yapıların yıkımına ise devam ediyor. Kale, Doğanyol ve Pütürge'de ise yıkılan evlerin molozları kaldırılıyor. Ağır hasarlı yapıların yıkımı da yine kontrollü bir şekilde yapılıyor.


Bünyesinde bulunan bütün teknik personeli sahaya süren Büyükşehir Belediyesi, hasar tespiti noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına destek veriyor. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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