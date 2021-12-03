Malatya'da açılan kafede 12 down sendromlu çalışacak - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen, down sendromluların çalışacağı kafe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sanat Sokağı'ndaki açılış töreninde, güzel bir hizmeti vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

"Gülenyüzler Kafe"de 12 kişinin istihdam edileceğini belirten Gürkan, "İnsanın sevgi engeli olmasın, diğer engellerin hepsi aşılır. Bizler yerel yöneticiler olarak engelli vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda seyahat etmeleri, sosyal etkinlikler yapmaları ve meslek edinmeleri anlamında onlara her türlü imkanı hazırlamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Japonya ile engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla iş birliği yaptıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"13 ilçemizin 718 mahallesinde 8 aracımızla onların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Engelli spor merkezlerini açtık, semt konaklarında engellilerimizin kültürel etkinlik yapacakları mekanları dizayn ettik. Bugün de down sendromlular için çok istenen, ailelerin ve çocuklarının zaman geçirebileceği, kitaplığı bulunan kafe tarzı bir mekanı açtık. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gülen yüzlere böyle güzel bir hediyenin verilmesinden dolayı emeği geçenlere ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ise taleplerini karşılayan ve kafenin açılmasına destek veren Gürkan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kafenin açılış kurdelesi kesildi.