Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Adalet Ormanı"Na Bin Fidan Dikildi

Malatya'da "Adalet Ormanı"Na Bin Fidan Dikildi

1 saat önce

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin fidan dikildi.

Malatya'da
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin fidan dikildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Organize Sanayi Bölgesi Beylerderesi mevkisindeki "Adalet Ormanı"nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, Denetimli Serbestlik Şubesi ve cezaevi personeli tarafından hatıra ormanına bin fidan dikildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kentte belirli periyotlarda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.

Savran, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Fidan dikimine Başsavcı Savran'ın yanı sıra Malatya Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Kara, savcı, hakim ve diğer adliye çalışanları da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Başsavcı, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela'dan ABD Ambargosuna Karşı Hamle Geldi Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Emiliano Sala'nın Annesi, Cardiff City'ye Adalet Çağrısında Bulundu AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:12:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Adalet Ormanı"Na Bin Fidan Dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]