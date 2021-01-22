Malatya'da afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından maske ve temizlik kurallarına uyularak afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlere, Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezinde sivil toplum kuruluşları ile başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrası ilk 6 saatte yapılması gerekenler, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri verilen eğitimlerle kapsamlı bir şekilde anlattıklarını belirtti.

Türker, deprem esnasında hedef küçültmenin (çök, kapan ve tutun) hayati önemi olduğunu vurguladı.

Türker, Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet ve acil durum toplanma alanlarının belirlenerek, vatandaşların deprem sonrasında belirlenen alanlarda toplanmalarının sağlanması, deprem sigortasının yaptırılması, bina güvenliğinin sağlanması, deprem anı, tahliye, eşyaların sabitlenmesi ve afet ve acil durum çantası ile aile afet ve acil durum planlarının yapılmasının önemine işaret etti.

Yangın önleme ve yangın söndürme cihazlarının kullanımına ilişkin kamu personellerine, fabrikalara, işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara AFAD eğitmenleri tarafından, öğrencilere ise online uzaktan eğitim ile bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin planlanarak yapılmaya başlandığını aktaran İl Müdürü Türker, okulların yüz yüze eğitimlere geçmesi ile birlikte bu eğitimlerin öğrencilere yoğun bir şekilde verileceğini ifade etti.

Mustafa Türker, eğitim almak isteyen birimlerin Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezine başvurmaları halinde AFAD eğitmenleri tarafından eğitimlerin planlanarak en kısa sürede yapılacağını belirterek, eğitime katılanlara hayati önemi olan deprem sonrası ilk 6 saatte yapılması gerekenler ile ilgili afişlerin dağıtıldığını ve dağıtılmaya da devam edileceğini kaydetti.