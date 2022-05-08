Malatya'da ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti.

Alican Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Önder Şahin'in ağılda bulunan küçükbaş hayvanlarına kurtlar saldırdı.

Sürüdeki 162 küçükbaş hayvan telef olurken, 36'sı yaralandı 10'u ise kayboldu.

Mahalle Muhtarı Lütfi Şahin, AA muhabirine, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin ağılda inceleme yaptığını belirten Şahin, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün de alana gelerek yetiştiriciye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.