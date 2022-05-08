Malatya'da ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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Malatya'da ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti

08.05.2022 12:46
Malatya'da ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti.

Alican Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Önder Şahin'in ağılda bulunan küçükbaş hayvanlarına kurtlar saldırdı.

Sürüdeki 162 küçükbaş hayvan telef olurken, 36'sı yaralandı 10'u ise kayboldu.

Mahalle Muhtarı Lütfi Şahin, AA muhabirine, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin ağılda inceleme yaptığını belirten Şahin, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün de alana gelerek yetiştiriciye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.

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Önder Şahin, Yazıhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da ağıla giren kurtlar 162 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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