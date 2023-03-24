Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü

24.03.2023 15:44
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü

MALATYA'da, depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı.

MALATYA'da, depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasar gördüğü belirlenip boşaltılan Koyunoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı Sezer Apartmanı, bugün öğleden sonra kendiliğinden yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Malatya'ya mobil su arıtma tesisi kuruldu Malatya'ya mobil su arıtma tesisi kuruldu Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü Deprem bölgesinde THY uçağı geç kalınca, yolcular isyan etti Deprem bölgesinde THY uçağı geç kalınca, yolcular isyan etti

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü - Son Dakika


Son Dakika
18:48 Ermeni gazeteciden A Milli Takım'ın hocası Kuntz'a olay soru: Ülkenize nasıl döneceksiniz?
18:41 Son seçim anketine Memleket Partisi'nin yaptığı sıçrama damga vurdu
18:13 Kimliği ortaya çıktı! Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, Beşiktaş'a üye oldu
18:10 Beşiktaş'ta sakatlanan Dele Alli, antrenmana çıkmadı
18:02 Son Dakika: Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından Fatih Erbakan'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecimi bitirdim
17:28 Aziz Yıldırım davasını kazandı! Haksız tutukluluk sebebiyle 108 bin lira tazminat ödenecek
17:22 Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk talebiyle açtığı tazminat davasından 108 bin lira kazandı
17:15 NBA'in yıldızı Trae Young'dan olay yaratacak öneri: Hakemler para cezası alsın
17:09 Ünlü basketbolcu Trae Young'dan çok konuşulacak öneri: Hakemler para cezası alsın
16:54 Dünyaca ünlü teknoloji devi 15 milyar dolara satılıyor! İşte yeni sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 19:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement