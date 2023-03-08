Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı - Son Dakika
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Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

08.03.2023 17:06
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

Malatya'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı araştırılıyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.

EKİPLER ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı - Son Dakika
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