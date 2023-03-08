6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.
Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı - Son Dakika