Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.

EKİPLER ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.