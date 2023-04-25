Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi

25.04.2023 19:50

Malatya'da, ağır hasarlı 6 katlı bir bina, kendiliğinden çöktü. Çöken binanın molozları hafif hasar alan yan binaya zarar verirken, 7 kişi tahliye edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesinde saat 2 ile 3.7 büyüklüğü arasında depremler meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen depremde, önceden ağır hasar alan 6 katlı bina yıkıldı. Çökme ihbarıyla olay yerine, arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi.

Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi

7 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çöken binanın molozları, bitişik 6 katlı hafif hasarlı apartmana değerek zarar verdi. Apartmanda bulunan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi

"EKİPLER BİNADAN ÇIKTIKTAN SONRA ÇÖKÜYOR"

Olay yerine gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, yan binadaki kişilerin çıkarıldığını belirterek, "Enkaz altında değil kimse. Yan binadan çıkarılan vatandaşlarımız tedbirden hastaneye gönderildi. Bu çöken bina ağır hasarlı, hemen diğer tarafındaki ağır hasarlı, bu hafif hasarlı. MASKİ ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini duyuyorlar. Hemen çıkıyorlar. Çıktıktan sonra da bina çöküyor" dedi.

Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Malatya Valiliği, Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement