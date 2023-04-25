Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi

Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarta karşı çıktı

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesinde saat 2 ile 3.7 büyüklüğü arasında depremler meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen depremde, önceden ağır hasar alan 6 katlı bina yıkıldı. Çökme ihbarıyla olay yerine, arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi.

7 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çöken binanın molozları, bitişik 6 katlı hafif hasarlı apartmana değerek zarar verdi. Apartmanda bulunan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

"EKİPLER BİNADAN ÇIKTIKTAN SONRA ÇÖKÜYOR"

Olay yerine gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, yan binadaki kişilerin çıkarıldığını belirterek, "Enkaz altında değil kimse. Yan binadan çıkarılan vatandaşlarımız tedbirden hastaneye gönderildi. Bu çöken bina ağır hasarlı, hemen diğer tarafındaki ağır hasarlı, bu hafif hasarlı. MASKİ ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini duyuyorlar. Hemen çıkıyorlar. Çıktıktan sonra da bina çöküyor" dedi.