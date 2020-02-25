Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor - Son Dakika
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Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.

Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.


İlçe merkezinde bulunan Köylü Mahallesi'nde Vedat İnan, Taşbaşı Mahallesi'nde Beyaz Akgül, Kıymet Karaman, Fikret Hasar, Keziban Deregözü, Hasan Şen, Bakımlı Mahallesi'nde Eyüp Kuşu ve Hamit Ökten, Tepehan Mahallesi'nde ise Nedim Kekeç, Nurettin Karatekin ve Osman İlbeği'ye ait evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleri ile binalar yıkıldı.

İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.

Malatya, Sivrice, Pütürge, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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