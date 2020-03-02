Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü yıkılıyor - Son Dakika
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Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü yıkılıyor

6 saat önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkılıyor.

Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü yıkılıyor, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkılıyor.

İlçeye bağlı İshak ve Çolak Mahallesi'nde bazı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle hasarlı binaların yıkılmasına başlandı.

Doğanyol, Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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