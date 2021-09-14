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Malatya'da Ahilik Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

Malatya'da Ahilik Haftası törenle kutlandı

14.09.2021 15:25
Malatya'da Ahilik Haftası törenle kutlandı, System.String[]

Malatya'da Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.

Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle Malatya'da ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi ve burada Oda başkanı ve esnafların katılımı ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile sona erdi.

İkinci tören ise Atatürk Evi'nin yanındaki Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezinde düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Peker, CHP İl Başkanı Enver Kiraz,Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, oda başkanları, esnaflar katıldılar.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Pandemiden dolayı geçen yıl ve bu yılkı Ahilik Haftası programlarımızı kısa tuttuk. Daha önceki yıllarda Türkiye'de ilk defa geniş katılımlı törenlerimizde oldu. Türkiye'de ilk defa İnönü Üniversitesinde Ahilik Haftasını üniversitede kutlayan il olduk." diyerek, önümüzdeki yıllar da imkanlar el verdiğinde yine geniş katılımlı Ahilik Haftası kutlama törenlerini düzenlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Keskin, "Ahilik bir yaşam biçimidir. Bu kültürü miras bırakan ecdadımıza Allah rahmet eylesin, bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Padişahların kılıç kuşanması Ahilik Dergahlarında gerçekleşmiş. Bugün belediyelerin dükkan kapatma ve ceza verme görevini Ahi Babalar yürütüyordu ve bir dükkana ceza olarak bir çivi çaktığı zaman o çiviyi Ahi Babadan başkasının sökmesi mümkün değilmiş, kalite kontrolünü ve denetimi kendisi yapmıştır." dedi.

Keskin şunları söyledi, "Ahiler her zaman yurt savunmasında çok büyük rol oynamıştır. Ülkemizde son olarak yaşanan FETÖ olayında esnaf ve sanatkar camiası o ruhu tekrar yaşatmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimin de silahla yapamadıklarını ekonomiyle yapmak istediler, esnafımız geceleri nöbete gitti, gündüzleri ise dükkanın başında durdu. Esnafımız şunu söyledi; 'Bu millete diz çöktüremezsiniz, bu milleti ne silahla diz çöktürebilirsiniz, nede ekonomiyle diz çöktürebilirsiniz.' Esnafımız dimdik durmuştur."

Keskin, İstiklal Marşındaki "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak."dizelerini okuyarak, "İstiklal Marşının ruhu aynı zamanda Ahilik Kültürünün yansımasıdır" dedi.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, "Her yıl kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri ile Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların meslek kuruluşlarını yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir. Ahilik insana yöneliktir. İlke ve yaptırımları bulunmakla beraber esas itibariyle bireysel değil, toplumsaldır." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Aslında bu kültür geçmiş geleneklerimizden itibaren devam ede gelen ve gelecekte de insanların kendisine rol model aldığı kültürümüzdür. Ahilik Kültürünü korumak , desteklemek ve yaşatmak gerekir. Gelecek nesillerinde aynı kültür üzerinde yetişmesi için eğitim faaliyetlerine de ağırlık vermek gerekiyor. Esnaflığın kendine has kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda da Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin ve diğer oda başkanlarımızla gerçekten birlikteyiz ve sürekli beraber hareket ediyoruz, çok büyük katkıları ve özverileri var. İlimizde bir Ahilik geleneği ve ticaret kültürü yerleşti" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ahi Evran 'Eline, beline, diline sahip olacaksın' demiştir. Esnafın temel esası da budur. Bu şehirde birlik, beraberlik, dirliği ve güzelliği korumak mecburiyetindeyiz. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir.Bu şehir Anadolu Ahi Evranlarının, Anadolu'nun fethinden önce Anadolu'nun fethi yapan sancaktır. Bu nedenle biz böyle bir vebali yerde kalıyoruz. Bu nedenle sivil toplum örgütlerimiz, basınımız, bürokratlarımız, belediye başkanlarımız adil olarak hakka, hukuka, adalete uymak durumundadır. Biz kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz, hakka, hukuka, komşu hakkına, müşteri hakkına, alacaklıya, verecekliye çok dikkat edeceğiz. Ahi Evran ocakları, esnaf kuruluşları dimdik duracak. Doğrunun yanında olacağız, Hakk'ın yanında olacağız. Bu şehir mazisine layık, istikbaline hazırlanacak, bu konuda engel olmak isteyenlere, emek hırsızlarına dahiçbir şekilde de müsaade etmeyeceğiz, müsamaha da göstermeyeceğiz. Kimle göstermeyeceğiz, valisiyle, belediye başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, basın yayın kuruluşlarıyla ve bütün genel Malatya vatandaşlarıyla. Biz bunu yaparsak, Malatya çok ileriye, çok çok daha ileriye gider." İfadelerini kaydetti.

Vali Aydın Baruş, "1.5 yılı aşkın süredir çok zor bir süreçten geçiyoruz. Gerek ekonomik hayatımız, gerek ticari hayatımız Covid-19 salgın koşulları nedeniyle sekteye uğradı. Esnafımız zor günler yaşadı ve halen sıkıntılar yaşamaya da devam ediyor. Bu süreçte esnafımızdaki dayanışmayı birlik ve beraberliği gördüğümüzde Ahilik değerlerinin millet olarak bizim için ne kadar önemli olduğunu anladık. Gerçekten bu süreçte salgınla mücadele süresince zor durumda kalan esnafımız diğer esnaf arkadaşlarının, milletimizin diğer fertlerinin desteği ile ayakta kaldı, devletimizin tahsis ettiği desteklerle ayakta kaldı. Bu zor günleri sabır ve metanetle geçirdi. Salgın tedbirlerini normal hayat koşullarına dönüştürülmesiyle birlikte esnafımızın da yüzü gülmeye başladı. Bir konuya daha temas etmek istiyorum; zor günlerden geçen bu esnaf Batı Karadeniz'de sel afetinde zarar gören kardeşlerine yardım etmek için seferber oldu. Bakın bu kadar zorluklardan geçtikten sonra Şevket Keskin başkanımız sağ olsun, esnafımızı organize etti ve biz Sinop iline ihtiyaçları olan gıda maddeleri, temizlik maddelerini gönderdik. Bu bir fedakârlık göstergesidir. Bu bir dayanışmanın göstergesidir, bu sevginin, dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin göstergesidir. Onun için Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin başta olmak üzere bütün esnaf kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Ahiliğin değerleri sadece esnafımız için değil, tüm milletimiz için yol göstericidir, rehberdir." diye konuştu.

Tören sonunda yılın ahisi olarak Mesut Derinpınar, Yılın kalfası olarak Oktay Doğan ve Yılın Çırağı olarak Serkan Çayır'a ödülleri ve plaketleri verildi. Yılın ahisi Mesut Derinpınar'a ahilik elbisesini Vali Baruş ve protokol üyeleri giydirdi.

Malatya'da Ahilik Haftası törenle kutlandı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya'da Ahilik Haftası törenle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Ahilik Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
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