Malatya'da Ahilik Kültürü Haftası etkinliği

Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı, Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İlk olarak Atatürk Anıtına Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından çelenk sunumu ile başlayan kutlama programı daha sonra Kanalboyu Halk Eğitimi merkezi Salonunda devam etti. Buradaki törene Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, kamu kurum ve kuruluş yönetici ve temsilcileri, esnaf odası başkan ve yöneticileri katıldı. Programın açılışında söz alan ESOB Başkanı Şevket Keskin, Diyarbakır'da devam eden annelerin eylemine değinerek, "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı, yani Anadolu Kadınlar Birliği ülkesinin birlik ve beraberliğine, ailesine olan sadakatiyle ahilik kültürünün temelini oluşturan bir teşkilattır. Tıpkı bugünkü Diyarbakır'da annelerin çocukları için terör örgütü PKK'nın ve diğer devletimize karşı olan unsurlara yönelik dimdik ayakta durduğu gibi. Bu annelerin acılarını yürekten paylaşıyor haklı olan bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Annelerin haklı mücadelesine herkesin destek vermesi gerektiğini dile getiren Keskin, "Devletimizle birlikte olan, milletimizle birlikte olan herkesle bizde sonuna kadar birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletin sonuna kadar destek vereceğine kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.



Ahilik kültürünün önemine değinen Keskin, "Ahiliği anladıkça göreceğiz ki mert olmak, delikanlı olmak, ailesini vatanını savunmak vardır. Anadolu'da Ahilerin Moğollara karşı göstermiş olduğu mücadele bunun bir göstergesidir. Gelin hep beraber Ahilik kültürünün bu kriterini öğrenelim ve yaşatalım" ifadelerine yer verdi. Salonda bulunan gençlere de seslenen Keskin, " Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, siz gençler geleceğin teminatısınız. Çünkü bu ülkeyi size emanet etmiştir. Sizin de Ahilik Kültürünü tamamen incelemeniz bir yaşam biçimine dönüştürmeniz hem sizin hem ülkenin geleceği için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.



Keskin, Ahilik Haftası nedeniyle Aşure ikramında bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de teşekkür etti.



Daha sonra söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise Ahilik kültürünü yeni nesillere anlatmak ve aktarmak amacıyla kutlanan Ahilik Haftasını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ahiliğin dürüstlüğün, sevginin, dostluğun ve yardımlaşmanın sanat ile birleşimi olduğunu dile getiren Baruş, "Bu anlamda Ahilik işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olmuştur. Ahilik Haftasını kutladığımız bugün vesilesiyle, Ahiliğin kurucusu olan ve bu teşkilata ismini veren Ahi Evran atamızı ve bu müesseseyi yüzyıllardır yaşatan ceddimizi rahmetle anıyorum. Helal kazanç ve insanlara hizmet yolunda alın teri döken tüm esnafımızın Ahilik Kültürü Haftasını tebrik ediyorum. Sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.



konuşmaların ardından Doç. Dr. Bilal Gök'ün 'Ahilik' ile ilgili vermiş olduğu konferansa geçildi.



Konuşmaların ardından yılın Ahisi Ödülü elektrikli ev aletleri ustası Mehmet Çanak'a verilirken, Yılın Kalfası seçilen Muhammed Yasak ve Yılın Çırağı olarak seçilen Mert Efe Demir'e de ödül takdim edildi.



Ahilik Kültür Haftası nedeniyle bu yıl Onur Ödülüne Malatya'da uzun yıllar fotoğrafçılık yapan ve sevilen bir isim olan Fotoğrafçı Yusuf Uğrar layık görüldü. - MALATYA