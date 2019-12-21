Malatya'da ahır yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da ahır yangını korkuttu - Son Dakika

Malatya'da ahır yangını korkuttu

7 saat önce

Malatya'da bir ahırda meydana gelen yangında içeride bulunan hayvanlar kurtarılırken olayda maddi hasar oluştu.

Malatya'da ahır yangını korkuttu, System.String[]

Malatya'da bir ahırda meydana gelen yangında içeride bulunan hayvanlar kurtarılırken olayda maddi hasar oluştu.


Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi Başpınar sokak üzerinde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan hayvanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İçerisinde samanların da bulunduğu ahırda yaşanan yangın itfaiye ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınırken yangın sonrası büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri de inceleme başlattı. - MALATYA

Battalgazi, Başpınar, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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