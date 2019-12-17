Malatya'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Malatya'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Malatya'da

Malatya'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il ve ilçelerdeki olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirlerin değerlendirildiği belirtildi.

Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı göz önünde bulundurularak diğer kurumların baro, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirme yapılmış, bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte ilimizin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, benzer nitelikte bir toplantının 20 Aralık'ta kaymakamlar başkanlığında yapılacağı aktarıldı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci, Turgut Özal Üniversitesi Temsilcisi Dr. Özlem Altıntaş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar'ın katıldığı kaydedildi.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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