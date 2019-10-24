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Malatya'da akaryakıt hırsızlığı

1 saat önce

Malatya'da araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Malatya'da akaryakıt hırsızlığı, System.String[]

Malatya'da araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi içerisindeki 2 araçtan akaryakıt çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin C.K. ve S.G. olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu zanlıları yakalarken, araçların depolarından çalındığı tespit edilen 100 litre akaryakıta da el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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