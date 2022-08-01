Kasada 750 lira para eksik olduğunu fark eden çalışan, durumu iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi, incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin kasadan para çaldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da akaryakıt istasyonundaki marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

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