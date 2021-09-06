Malatya'da Akçadağ Taşevler Barajı sulamasıyla 8 bin dekar tarım alanı daha suya kavuşacak

Malatya'da, yapımı devam eden Akçadağ Taşevler Barajı sulamasıyla 8 bin dekar tarım alanı daha suya kavuşacak.

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla Malatya'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Malatya ve ilçelerinde son dönemde su yapıları artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya Akçadağ Taşevler Sulaması inşaatı çalışmalarının devam ettiğini ve projenin tamamlanmasıyla 8 bin dekar tarım alanının suya kavuşmasının sağlanacağını belirtti.

Yıldız, su kaynağı Akçadağ Taşevler Barajı'nın tamamlandığını aktararak, "Baraj temelden 51 metre yükseklikte, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 5,12 milyon metre küp su depolayarak 8 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Akçadağ Taşevler Sulaması, milli ekonomiye yılda 11,8 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 2 bin 400 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Malatya Akçadağ Taşevler Barajı Sulama şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.