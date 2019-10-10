Son Dakika Haberleri: Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı

Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı

1 saat önce

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı, System.String[]

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.V. tabancayla İ.E, K.S, E.B. ve H.E'yi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli M.V. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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