Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

20.04.2022 20:34
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sularında Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.G. ile A.D. yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla diğeri ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu bulurken, olayın şüphelilerinden bir kişi olayda kullanılan bir adet pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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