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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

46 dakika önce

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı, System.String[]

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında Fuzuli Caddesi üzerinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuzuli Caddesi'nin bir süre trafiğe kapatıldığı olayda yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme çok sayıda boş kovan buldu.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:12 Kaynak: İHA
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