Son Dakika Haberleri: Malatya'da Akü Hırsızlığı

Malatya'da Akü Hırsızlığı

1 saat önce

Malatya'da, park halindeki araçların aküsünü çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da Akü Hırsızlığı, System.String[]
Malatya'da, park halindeki araçların aküsünü çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde park halindeki araçların akülerinin çalınması sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 10 araçtan akü çaldıkları belirlenen G.G, İ.H. ve S.R. polis ekipleri tarafından yakaladı.

Ekipler, şüphelilerle birlikte ele geçirdiği aküleri ise sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:43 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Malatya, Güncel
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