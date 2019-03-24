Malatya'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya
'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan S.K.'nın ikamet ettiği Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi üzerindeki konutlara giderek S.K. ile görüşmek istedi.S.K.'nın evi önünde ikili arasında borç nedeniyle başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine H.D. yanında bulunan pompalı tüfekle S.K.'ın ikametine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda S.K. bacağına isabet eden saçmalar sonucunda yaralanırken, H.D. olay yerinde kaçarak izini kaybettirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:48 Kaynak: İHA
Saadet Partisi Seçim Bürosu Önünde Rastgele Ateş Açıldı: 1 Yaralı
İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı
Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı