Malatya'da alt geçitte kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada araç sürücüsü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan M.B. ile H.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 44 AAP 776 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı