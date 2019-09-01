Malatya'da altyapı çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları kapsamında yapımına başlanan doğu kolektörü, isale hattı ile birleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile atık su arıtma tesisi ve doğu kolektör hattında yürütülen çalışmaları inceledi.

Gürkan, kentin doğusunda bazı yerleşim yerlerinin kanalizasyonlarının foseptik çukurları ile yer yer derelere aktığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlimizin doğu kısmında kanalizasyon şebekelerinin olmaması, kanalizasyonların foseptik çukurları ile derelere akıtılması toplum ve çevre sağlığı açısından tehlike yaratıyordu. Doğu kolektör hattı ile ilgili çalışmalar bizden önce başlatılmıştı. İşlerin hızlandırılması ve bitirilmesi noktasındaki çabalarımız neticesinde doğu kolektöründeki çalışmalar tamamlandı. Doğu kolektörü ile isale hattı birleştirilerek tek boru hattı ile kapalı bir alan içerisinde arıtma tesisine ulaştırılması sağlandı."

Doğu kolektörü bölgesindeki İspendere, Bulgurlu, Fırıncı ve Çiftlik mahallelerinin kanalizasyonlarının Bulgurlu Deresi'ne akmasının önüne geçilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını aktaran Gürkan, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından o bölgelerde bulunan bütün mahallelerimizin kanalizasyonları Doğu kolektör hattına bağlanarak, altyapı sorununun çözümü noktasında çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci ise doğu kolektör hattının sağlıklı bir çevre oluşmasına katkı sağlayacağını belirterek, altyapısını tamamlayan illerin daha hızlı kalkındığını anlattı.