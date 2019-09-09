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Malatya'da altyapı çalışmaları

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şahnahan Mahallesi'nde içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da altyapı çalışmaları, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şahnahan Mahallesi'nde içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahnahan Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 60 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattının 54 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin muhtelif yerlerinde altyapı çalışması yaptıklarını belirtti.

Gürkan, altyapı çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Çok dağınık bir yapıya sahip Şahnahan Mahallesi'nde toplam 60 kilometrelik altyapı yatırımlarının sonuna geldik. 54 kilometrelik bölüm tamamlandı. 6 kilometrelik bölüm ise çok kısa bir zamanda tamamlanacak. 30 yerleşim yeri ve 130 bin kişinin faydalanacağı doğu kolektör hattı ikinci kısım çalışmaları ise sürüyor. Şahnahan Mahallemize aynı zamanda 900 tonluk bir su deposu kazandırıyoruz. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla bozulan yollarımızı da asfaltlayacağız."

Şahnahan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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