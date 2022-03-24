Malatya'da altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi - Son Dakika
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Malatya'da altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi

24.03.2022 15:37
Malatya'da altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Yeni Hamam Mahallesi'nde Battalgazi Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle çalıştıkları sırada doğal gaz borusu delindi.

Borudan gaz sızmaya başlayınca yetkililere bilgi verildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alarak gaz sızıntısı olan sokağı yaya trafiğine kapadı.

Ekipler, vanayı kapatarak gaz akışını kesti ve çalışma başlattı.

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Doğalgaz, Malatya, Hamam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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