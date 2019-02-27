Son Dakika Haberleri: Malatya'da Alüminyum Talaş Hırsızlığına 2 Tutuklama

Malatya'da Alüminyum Talaş Hırsızlığına 2 Tutuklama

1 saat önce

MALATYA'da, fabrika deposundan 15 bin lira değerinde alüminyum talaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Malatya'da Alüminyum Talaş Hırsızlığına 2 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da, fabrika deposundan 15 bin lira değerinde alüminyum talaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın deposunda çalışanlar, 15 bin lira değerinde 1,5 ton alüminyum talaşın çalındığını fark edince, polise ihbarda bulundu. Fabrika deposunda parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen jandarma, hırsızlığı M.T. ile Y.A.'nın yaptığını belirledi. Jandarma tarafından adreslerine düzenlenen operasyonda, çaldıkları alüminyum talaşı ile yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

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