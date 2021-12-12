Malatya'da amatör maçta futbolcular arasında kavga - Son Dakika

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine futbolcular birbirlerine saldırdı. Tarafların birbirlerine spor malzemelerini de fırlattığı görülürken, kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Malatya İdmanyurdu'nun 3-2 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından futbolcular arasında soyunma odalarının girişinde tartışma çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Malatya İdmanyurdu ve Pütürge Belediye spor , Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Sentetik Saha'da karşı karşıya geldi.

Malatya 'da amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

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