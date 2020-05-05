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Malatya'da amatör takımlara maske dağıtıldı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından 10 bin amatör kulübün yanı sıra hakemler, saha komiserleri ile kulüp çalışanlarına 1 milyon maske dağıtıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından 10 bin amatör kulübün yanı sıra hakemler, saha komiserleri ile kulüp çalışanlarına 1 milyon maske dağıtıldı. Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Düşmez'e teşekkür ederken, bu salgının ve zor günlerin bir an evvel bitmesi temennisinde bulundu. Özdemir, "Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanımız Ali Düşmez Tarafından ilimizdeki Amatör Spor Kulüplerimize dağıtılmak üzere gönderilen maskeleri kulüplerimize federasyon binamızda vermeye başladık. bu zor günleri birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:31
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